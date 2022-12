Analisti i afërt me VV-në: KFOR-i e ka nda Kosovën, krejt e dijnë Kritika të shumta ndaj misionit të KFOR-it ka hedhur Krenar Shala, sipas të cilit qasja e tyre për të zgjidhur tensionet në veri, përkatësisht heqjen e barrikadave nga pikat kufitare, nuk do të duhej të ishte e tillë. Ai theksoi se në një situatë të ngjashme, bashkësia ndërkombëre do të duhej ta shtonte presionin ndaj…