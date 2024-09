Analistët: Veprimet e fundit të Serbisë në raport me Kosovën, përpjekje për destabilizim të Ballkanit Veprimet e vazhdueshme të Serbisë në raport me Kosovën, sikurse edhe akti i fundit duke bllokuar rrugët në vendkalimet kufitare nuk kanë për qëllim zgjidhjen e problemeve, por përkundrazi destabilizimin e Ballkanit Perëndimor. Kështu vlerësohet nga analistë vendorë e ndërkombëtarë. Gjithsesi, Bashkësia Ndërkombëtare insiston që veprimet e Qeverisë të bëhen në koordinim me ta e…