Analistët në Serbi: Pavarësisht fituesit, mbështetja e SHBA-së për pavarësinë e Kosovës mbetet e pandryshuar

Në Serbi thonë se pavarësia e Kosovës nuk mund të ndryshojë, pavarësisht nëse në SHBA mund të fitojë Donald Trump. Ata thonë se administrata e Trumpit ishte më aktive në dialog. Për qeverisjen e Bidenit, ata thonë se dialogun ia kanë lënë ta zgjidhë Brukseli.

Zgjedhjet presidenciale amerikane ndikojnë në proceset globale, përfshirë dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës.

Sipas ekspertëve për marrëdhënie ndërkombëtare, pavarësisht fituesit, mbështetja për pavarësinë e Kosovës mbetet e pandryshuar, por qasja ndaj zgjidhjes së çështjeve mund të ndryshojë.

Marko Dashiq nga Qendra për Dialog Shoqëror dhe Nisma Rajonale kujton se gjatë administratës Trump, SHBA-ja ishte më aktive në proces, ndërsa me demokratët vendimet i janë lënë Brukselit.

“Nuk pres ndonjë ndryshim të madh apo kthesë, pasi në fund, qëllimi i partisë republikane dhe asaj demokrate është pothuajse identik. Nuk ka shmangie nga mbështetja për pavarësinë, por çështja mbetet te të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore, si dhe marrëdhënia e shtetit serb me komunitetin serb në Kosovë, pra sa hapësirë manovrimi do të ketë pala negociatore serbe në këto bisedime”, tha Marko Dashiq nga Qendra për Dialog Shoqëror dhe Nisma Rajonale.

Në Beograd vlerësohet se fituesi i zgjedhjeve amerikane do të përcaktojë mënyrën e udhëheqjes së politikës së jashtme. Dragisha Mijaçiq nga Grupi i Punës për Kapitullin 35 thekson se rrjedha e dialogut do të varet nga fakti nëse do të udhëhiqet nga Departamenti i Shtetit apo Shtëpia e Bardhë.

“Nëse procesi udhëhiqet nga demokratët, politika e Amerikës do të jetë koordinimi me BE-në, me vazhdimin e angazhimit të Departamentit të Shtetit, ndërsa nëse fiton Trumpi, politikën e jashtme do ta udhëheqë Shtëpia e Bardhë, dhe mund të shohim zgjidhje të tjera që do të vendosen në tavolinë, por jo për statusin e Kosovës, por për pozicionime gjeostrategjike, siç është efikasiteti energjetik”, Dragisha Mijaçiq nga Grupi i Punës për Kapitullin 35 të NKEU.

Deri në zgjedhjet amerikane, nuk pritet ndonjë përparim i madh në dialog, derisa pritet te shihet nëse qasja e ardhshme do të varet nga pragmatizmi politik i SHBA-së në bashkëpunim me BE-në, ose nga fokusimi në çështjet ekonomike, varet cila administrate do të marrë drejtimin./RTK