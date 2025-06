Analistët me kritika të ashpra për qeverisjen në Prishtinë Qeverisja lokale në kryeqytet po përballet me kritika të ashpra për shkak të problemeve të thella strukturore, mungesës së harmonisë me nivelin qendror dhe efikasitetit të ulët të ndërmarrjeve publike. Analistët politikë Yll Hoxha dhe Ymer Mushkolaj kanë vënë në pah dështimet e njëpasnjëshme në menaxhimin e qytetit dhe ndikimin e tyre negativ në jetën…