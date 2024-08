Analistët: Koordinimi me aleatët për hapjen e Urës së Ibrit, i pashmangshëm Vendimet e Qeverisë së Kosovës lidhur me shtrirjen e ligjshmërisë dhe sovranitetit në veri, për analistët kosovarë janë parë në këndvështrime të ndryshme. Disa e kanë përkrahur e disa kanë thënë që do të duhej një koordinim më i afërt me bashkësinë ndërkombëtare, në mënyrë që situata e sigurisë të mos cenohet atje. Gati të…