Analistët: Anëtarësimi në BE, një rrugë shumë e gjatë para nesh Kosova sot pritet të dorëzojë aplikimin për anëtarësim në Bashkimin Evropian, me çka zyrtarisht fillon procesin për integrimin në organizatën me peshë e më të madhe Evropiane. Njohës të integrimeve evropiane thonë se ky aplikim i hap rrugë një procesi të gjatë, i cili edhe mund të pengohet nga pesë vendet anëtare të BE-së që…