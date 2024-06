Analistët: Aksionet në veri në përputhje me ligjin por ndërlidhen me politikën Ndërhyrja e Policisë ndaj një banke me bazë në Serbi e që thuhet se në Kosovë operon qe gati një shekull, por asnjëherë me ligjet aktuale, mund të jetë pjesë e një raporti të BE-së për heqjen e masave ndëshkuese. Ka vite që aksionet në komunat veriore i përcjellë kritika nga ndërkombëtarët dhe kundërpërgjigja nga…