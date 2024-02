Anaid Kaloti: Meritoni do ndahet shumë shpejt nga Ilnisa Anaid Kaloti, ish-konkurrent i “Big Brother VIP”, thotë se gazetarja Ilnisa dhe Meritoni do të ndahen shumë shpejt brenda shtëpisë së “BBV”. Ai tha se marrëdhënia mes tyre ka ndryshuar pas hyrjes në shtëpi të vëllait të Meritonit, i cili nuk pranoi të takonte Ilnisën. “Meritoni do shkëputet nga Ilnisa. Me hyrjen e vëllait në…