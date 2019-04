Ana e errët e telefonave të palosshëm, për të cilën ‘Samsung’ nuk paralajmëroi asgjë

Disa nga smartfonët e rinj të kompanisë gjigante teknologjike 'Samsung', çmimi i të cilëve po kap shifrën e 1.500 eurove, duket se janë më të brishtë sesa që duhet.

Gazetarët të cilët morën këta lloj smartfonash për rishikim, përpara lansimit publik, tha se ekrani i ‘Galaxy Fold’ filloi të dridhej dhe të kthehej krejtësisht në të zi, transmeton lajmi.net.

Një numër i konsiderueshëm i gazetarëve pohuan se kishin larguar një shtresë mbrojtëse që ishte në ekran.

Por, një paralajmërim në paketimin e ‘Galaxy Fold’ udhëzon përdoruesit të mos heqin shtresën mbrojtëse, sipas një fotoje të postuar nga Menaxherit të Produkteve të T-Mobile, Desmond Smith.

“Ekrani kryesor përfshin një shtresë të veçantë mbrojtëse,” thuhet në postim.

“Largimi i shtresës mbrojtëse ose përdorimi i ngjitësve në ekranin kryesor, mund të shkaktojnë dëme”, shkruan tutje Smith.

Por Dieter Bohn, redaktor ekzekutiv i faqes së teknologjisë së lajmeve “The Verge”, thotë se ai e la atë shtresë dhe ekrani i tij prapëseprapë ishte prishur. /Lajmi.net/

My colleague opened the Galaxy Fold and it started doing this. So, long answer to your question @WilfredFrost, the hinge doesn’t seem very rugged after all. After two days: pic.twitter.com/Z1F8iwjURa

— Todd Haselton (@robotodd) April 17, 2019