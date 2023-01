Ana: Banorët do ia kenë frikën Vedatit Vedat Bajrami është banori më i ri i shtëpisë “Big Brother VIP Kosova”. E këtë e ka komentuar edhe ish-banorja, Ana Kabashi, e cila tha se banorët do t’i frikësohen Vedatit, sepse sipas saj është një lojtar shumë i fortë, shkruan lajmi.net. -Advertisenent- “Mendoj që ata brenda kanë me u tut shumë prej Vedatit, sepse…