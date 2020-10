Amir Rrahmani ka dalë pozitiv me COVID-19 në testimet e kryera së fundmi nga skuadra e Napolit.

Napoli kishte dy raste pozitive, ndërsa dje testoi gjithë skuadrën për herë të dytë.

Nga këto teste, dy rezultate janë kthyer pozitive, mes tyre edhe kapiteni i Kombëtares së Kosovës, Amir Rrahmani bashkë me një anëtar të stafit, raporton Il Mattino.

Rrahmani tashmë do të ndjek procedurat e zakonshme, ku do të izolohet për dy javë, dhe do të mungojë për Kosovën në ndeshjet e këtij muaji. /Lajmi.net/