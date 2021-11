Ami dhe Ermali do bëjnë dasëm për herë të dytë, ja detajet…

Mes së gjithash, Ami është pyetur nga vajzat nëse do të bëjë një dasmë të dytë me Ermalin dhe se çfarë do të ndryshonte nëse realizonte dasmën e saj tani.

Ami ka treguar se para 11 vitesh ka bërë një dasmë me miqtë e saj dhe një me familjarët, nga e cila nuk do të ndryshonte asgjë.

Por ama, ka një ide që të bëjnë një dasmë të dytë në 15 vjetorin e martesës së tyre sepse tashmë i pëlqen fakti që pjesëmarrësish do të jenë edhe fëmijët e tyre më të rritur.

Epo, mesa duket tani na duhet të presim sepse brenda pak vitesh do të kemi një dasmë të dytë.