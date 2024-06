Amerikanët trajnojnë FSK’në për goditje me mortaja Një ekip mobile e Forcës së Sigurisë së Kosovës ka realizuar një trajnim me mortaja bashkë me Organizatën nga ShBA-ja të Menaxhimit të Trajnimit të Asistencës së Sigurisë. Në njoftimin e FSK-së bëhet e ditur se pjesa teorike është realizuar në Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes në Ferizaj, kurse pjesa praktike e trajnimit është zhvilluar…