Amerikanët godasin qeverinë Kurti për aksionet ndaj strukturave paralele: Po na i kufizoni mundësitë për t’iu mbrojtur

Ambasada e SHBA-ve në Kosovë ka reaguar pas aksioneve të Qeverisë për mbylljen e strukturave paralele.

Përmes një postimi në faqen zyrtare në Facebook, Ambasada amerikane ka shprehur shqetësimin pas veprimeve të fundit të Qeverisë Kurti pasi sipas tyre këto kanë një efekt të drejtpërdrejtë dhe negativ ndaj serbëve dhe komuniteteve tjera pakicë në Kosovë.

“Këto veprime po rrisin në mënyrë të panevojshme tensionet etnike dhe si pasojë i kufizojnë mundësitë e Shteteve të Bashkuara për të shërbyer si një avokat efektiv për Kosovën në arenën ndërkombëtare”, ka shkruar Ambasada amerikane.

Ambasada amerikane në Facebook ka thënë se ndihen të shqetësuar edhe pas veprimeve të Policisë së Kosovës sot për sekuestrimin e dinarit, si dhe ka kërkuar nga Qeveria të shpërndahen asistencat sociale për serbët në Kosovë pa vonesë.

Kjo ambasadë ka thënë se çështjet që kanë të bëjnë me Kosovën dhe Serbinë të trajtohen përmes Dialogut të lehtësuar nga BE-ja.

“Ne gjithashtu ritheksojmë kërkesën tonë që Kosova të shtyjë zbatimin e Rregullores së ndryshuar të Bankës Qendrore të Kosovës për Operacionet me Para të gatshme derisa të vendosen procedura të kënaqshme në përputhje me standardet evropiane dhe derisa popullata të jetë mjaft e informuar se si do të vazhdojë tranzicioni i përfitimeve të tyre”, thuhet në njoftim.