Amerika ia liston kërkesat Kurtit: Shtyni afatin për targat, mbani “derën hapur” për kthimin e serbëve Këshilltari Special i Departamentit të Shtetit Amerikan, Derek Chollet ka treguar për bisedën telefonike që ka pasur dje me kryeministrin e vendit Albin Kurti. Chollet me anë të një postimi në Twitter ka thënë se duhet të shmanget përshkallëzimi i mëtejshëm i situatës me Serbinë, shkruan lajmi.net. Ai thotë se kjo duhet të bëhet duke…