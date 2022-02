Amerika armatos “deri në dhëmbë” Poloninë, miraton shitjen e tankeve prej 6 miliardë dollarësh

Kështu njoftoi sot Departamenti Amerikan i Shtetit mes tensioneve të rritura në rajon dhe ndërsa Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin ndodhet në Poloni, shkruan CNN, transmeton lajmi.net.

“Kjo shitje e propozuar do të mbështesë politikën e jashtme dhe sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara duke ndihmuar në përmirësimin e sigurisë së një aleati të NATO-s që është një forcë për stabilitet politik dhe përparim ekonomik në Evropë”, thuhet në njoftim.

“Shitja e propozuar do të përmirësojë aftësinë e Polonisë për të përballuar kërcënimet aktuale dhe të ardhshme duke ofruar një forcë të besueshme që është e aftë të frenojë kundërshtarët dhe të marrë pjesë në operacionet e NATO-s. Polonia nuk do të ketë vështirësi të thithë këtë pajisje në forcat e saj të armatosura”, u than ë njoftin.

“Shitja e propozuar e kësaj pajisje dhe mbështetje nuk do të ndryshojë ekuilibrin bazë ushtarak në rajon,” shtoi ai. /Lajmi.net/