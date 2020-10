Amber Rose pretendon se ish-i dashuri Kanye West e përqeshi atë për 10 vjet

Amber Rose e ka akuzuar ishin, Kanye West për ‘ngacmimin e saj për 10 vjet’ që nga ndarja e tyre e ashpër dhe goditur reperin për ‘turpërimin e saj’, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Modelja, 37 vjeçe, e cila ishte në lidhje me West, 43 vjeç, nga 2008-2010, foli ashpër për pretendentin për president, i cili në një tubim të fushatës e quajti atë “prostitutë”.

Në vitet që nga ndarja e tyre, Kanye ka kritikuar hapur ish-të dashurën e tij Amber , duke thënë në një intervistë të vitit 2015 se ai duhej të bënte ’30 dushe ‘pasi ta takonte atë.

Amber tha se ajo nuk ishte hakmarrëse pas ndarjes së tyre, duke thënë: “Edhe nëse dikush po më zgjedh mua që ai ka për 10 vjet. Ai më ka zgjedhur, më ka ngacmuar për 10 vjet”.

“Ndjej nëse do të shikonit sa herë që ai do të më ngacmonte shumë gjëra do të dilnin, por unë vetëm vazhdova, jam e lumtur. Unë kam një burrë të mahnitshëm. Kam dy fëmijë të bukur”, shtoi Rose.

“Ai më quajti prostitutë në tubimin e tij. 10 vjet më vonë, thjesht më lini të qetë”, deklaron modelja.

Amber Rose thotë se dëshiron që reperi ta lë të qetë, ngase ajo nuk po merret me të, ndërsa shton se ishte i vetmi nga ish-partnerët e saj që kishte diçka negative për të thënë për të.

Lidhur me deklaratën e Kanyet për “30 dushet”, Amber thotë “Kjo është ajo që bëjnë narcizistët, ndan dy vjet me dikë, i merr nëpër botë, ua blen të gjitha stolitë..I tregoni botës sa e doni këtë person dhe atëherë vendosni që nuk është ajo që doni të jetë në jetën e tyre. Unë u përjashtova. Nuk e di nëse ai i thotë këto gjëra për ta bërë gruan të ndihet komode, por për të më turpëruar mua dhe të thotë se i duhej bërë 30 dushe?”.

Megjithatë, pavarësisht të gjithave, Amber thotë se nuk hakmerret ndaj reperit. /Lajmi.net/