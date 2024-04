Ambasadorja e Izraelit uron Fitër Bjaramin

“Me fat Bajramin e Madh dhe urimet më të mira për miqtë që po festojnë në Izrael, Kosovë dhe në mbarë botën! Me fat Bajramin e Madh! Bajram Šerif Mubarek Olsun! Bayramınız kutlu olsun! Bahtalo Fiter Bajramo! Eid Mubarak!”, ka shkruar në urimin e saj ambasadorja Ziv.

Happy Eid and best wishes to all friends celebrating in #Israel, #Kosova and around the world!

Me fat Bajramin e Madh!

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

Bayramınız kutlu olsun!

Bahtalo Fiter Bajramo!#EidMubarak! pic.twitter.com/K4soXjDviw

— Tammy Ziv 🇮🇱 (@AmbTammyZiv) April 10, 2024