Ambasadorja e Izraelit në Kosovë: Po rriten prodhimet kosovare në Izrael

Kështu ka bërë të ditur ambasadorja përmes një postimi në ‘X’, shkruan lajmi.net.

Ndër produktet e qasshme tani më në tregun e Izraelit janë edhe pijet e brendit “Frutomania”.

“Jam e lumtur të shoh gjithnjë e më shumë prodhime kosovare të pranishme në tregun izraelit, me kompaninë e njohur kosovare të shitjes me shumicë të pijeve “Frutomania” tani të qasshme për konsumatorët këtu në Izrael. Mbetemi të përkushtuar për afrimin e ekonomive tona dhe qytetarëve tanë”, ka shkruar ambasadorja Ziv. /Lajmi.net/

Happy to see Kosovar products increasingly present in the Israeli market, with the prominent Kosovar international wholesaler beverage company “Frutomania now available to consumers here in Israel.

We look forward to bringing our economies and citizens closer. 🇮🇱🤝🇽🇰#Israel… pic.twitter.com/T6rXFqL8wE

— Tammy Ziv 🇮🇱 (@AmbTammyZiv) April 1, 2024