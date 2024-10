Ambasadorja e Izraelit në Kosovë: Irani na sulmoi me 181 raketa

Ziv tha se Irani ka lëshuar 181 raketa në drejtim të Izraelit.

“Izraeli nën sulm raketor nga Irani. 181 raketa janë lansuar në drejtimin tonë”, shkroi Ambasadorja Ziv në platformën X.

#Israel under Iranian missiles attack. 181 missiles were launched at us pic.twitter.com/ZTvromlBot

— Tammy Ziv 🇮🇱 (@AmbTammyZiv) October 1, 2024