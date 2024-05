Ambasadorja e Izraelit falënderon Kosovën për mbështetjen për Izraelin

“Me rastin e 76-vjetorit të Pavarësisë së Izraelit, dua të falënderoj miqtë e mi nga të gjitha fushat e jetës në Kosovë për mbështetjen e tyre për Izraelin, veçanërisht në kohët e vështira që po kalojmë. Ju faleminderit! Hvala vam! #YomHaatzmaut #Israel76,” ka shkruar ambasadorja Ziv në platformën “X”.

On the occasion of the 76th anniversary of #Israel‘s 🇮🇱 Independence , I want to thank my friends from all walks of life in #Kosova 🇽🇰 for their support for Israel, especially in the difficult times we have been going through. Ju faleminderit! Hvala vam!#YomHaatzmaut #Israel76 https://t.co/h5pWHTFq1t

