Ambasadorja amerikane në OKB: E qartë se Putin ka një plan për të shkatërruar Ukrainën

“Nëse dy javët e fundit na kanë treguar diçka, është se populli ukrainas nuk do të dorëzohet. Dhe shumë njerëz rusë, përfshirë shumë ushtarë rusë, nuk e duan këtë luftë”, tha ajo, transmeton lajmi.net.

Thomas-Greenfield shtoi se Putin është qartësisht i gatshëm të sakrifikojë jetën e mijëra ushtarëve rusë për të arritur ambiciet e tij personale.

“Ne kemi paralajmëruar Moskën për javë të tëra se në fund, Rusia do të jetë më e dobët, jo më e fortë, për nisjen e kësaj lufte. Kjo tashmë po rezulton e vërtetë”, shtoi ajo.

“Pyetja është se sa shkatërrim është i gatshëm të shkaktojë presidenti Putin për këtë gabim të madh”, tha ajo.

Zyrtarja amerikane shtoi se SHBA-të janë të indinjuar nga raportet e shtuara të sulmeve të Moskës që dëmtojnë civilët ukrainas në luftën e saj të paprovokuar dhe të pajustifikuar kundër popullit ukrainas dhe shprehu shqetësim në rritje për mbrojtjen e civilëve në këtë konflikt, veçanërisht të grave dhe vajzave që janë të cenueshme ndaj dhunës me bazë gjinore, ukrainasit LGBTI, si dhe popullsia e Ukrainës e të rriturve dhe personave me aftësi të kufizuara.

Ajo tha se homologu i saj polak i tha se 100 refugjatë në minutë po kalonin nga Ukraina në Poloni.

“Ne gjithashtu bëjmë thirrje për mbrojtjen dhe kujdesin për të gjithë fëmijët e cenueshëm, duke përfshirë fëmijët e ndarë dhe të pashoqëruar dhe ata të kujdesit institucional. Fëmijët nuk duhet të përfshihen kurrë, asnjëherë në konflikt. Ata duhet të mbrohen.”,tha ajo.

“Spitalet po mbarojnë me furnizimi, ushqimi po pakësohet dhe viktimat civile po shtohen, ndërsa grupet më të cenueshme janë ata me aftësi të kufizuara, të moshuarit, fëmijët. Ata vazhdojnë të mbajnë peshën kryesore të vuajtjes. Ne kemi parë rrethime të tilla në Leningrad në Alepo. Këto janë tragjedi të përmasave të mëdha”, tha ajo.

“Shumë konkretisht, ne i bëjmë thirrje Federatës Ruse që të pajtohet dhe të respektojë me mirëbesim propozimet e Ukrainës. Ne bëjmë thirrje për krijimin e një sistemi njoftimi në nivel tokësor që do të lehtësojë lëvizjen e sigurt të autokolonave dhe fluturimeve humanitare”, tha ajo.

“Rusia të ndryshojë, të tërheqë forcat e saj, të përmirësohet përmes diplomacisë. Ne duartrokasim ata që bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre për të lehtësuar vuajtjet që Putin ka lëshuar mbi popullin ukrainas”, theksoi zyrtarja amerikane.

Ajo vuri në dukje se Amerika po koordinohet ngushtë me Qeverinë e Ukrainës, vendet fqinje dhe organizatat ndërkombëtare, përfshirë ato brenda sistemit të OKB –së, për të monitoruar situatën dhe do të punojë me ata për të adresuar nevojat humanitare si në Ukrainë ashtu edhe në rajon.

“Kiev qëndron, edhe ne qëndrojmë me Kievin. Ne qëndrojmë me ukrainasit”, përfundoi ajo./Lajmi.net/