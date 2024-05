Ambasadorja amerikane në NATO për dialogun e Brukselit: Jemi këtu për të mbështetur miqtë tanë në Kosovë

Ambasadorja amerikane në NATO Julianne Smith, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ndër të tjerash ka prekur edhe temën e dialogut Kosove-Serbi.

Sipas saj Kosova do ta ketë ndihmën dhe mbështetjen e SHBA-së jo vetëm për dialogun por edhe për edhe angazhimin e Kosovës drejt rrugës euroatlantike, shkruan lajmi.net.

Rrugëtimi i Kosovës drejt strukturave euroatlantike sipas Smith është një çështje pakëz e ndërlikuar, për shkak se kemi katër vende në NATO që nuk e njohin atë.

“Kosova është çështje e ndërlikuar, për shkak se kemi katër vende në NATO që nuk e njohin atë, por Shtetet e Bashkuara kanë një partneritet shumë të ngushtë me Kosovën, dhe ne jo vetëm që po e mbështesim dialogun e udhëhequr dhe të ndërmjetësuar nga BE-ja – i cili ka për synim të çojë drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë – por nga një perspektivë bilaterale amerikane, ne jemi këtu për të mbështetur miqtë tanë në Kosovë, teksa ata po angazhohen për aspiratat e tyre euroatlantike dhe po punojnë për t’i forcuar forcat e veta. Prandaj, qoftë në aspekt bilateral apo multilateral, Shtetet e Bashkuara janë këtu për t’i mbështetur dhe për të punuar ngushtë me këto tri shtete, si dhe për të punuar ngushtë me shtetet anëtare të NATO-s në Ballkanin Perëndimor”, tha ajo për REL./Lajmi.net