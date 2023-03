​Ambasadorin e Suedisë takon përfaqësues të Komisionit për Integrime Evropiane, prezantohen prioritetet Komisioni për Integrime Evropiane, i prirë nga Rrezarta Krasniqi, kryetare e këtij Komisioni, priti sot në takim ambasadorin e Suedisë në Kosovë, Jonas Westerlund, me të cilin u bisedua lidhur me prioritetet që do të ketë Suedia si kryesuese e Këshillit të Bashkimit Evropian. Bëhet e ditur se Krasniqi, vuri në spikamë raportet e mira ndërshtetërore,…