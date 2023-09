Ambasadori zviceran në Kosovë përfundon mandatin: Osmani i jep lamtumirën e fundit

Presidenca e vendit me një komunikatë për media ka njoftuar se e para e vendit Vjosa Osmani i ka dhënë lamtumirën e fundit ambasadorit zviceran në vendin tonë, Thomas Kolly.

Në këtë takim lamtumirës, Osmani e ka njoftuar Kollyn për zhvillimet e fundit në veri të vendit, shkruan lajmi.net.

Njoftimi i plotë:

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani ka pritur sot në takim lamtumirës ambasadorin e Zvicrës, Thomas Kolly, të cilin e ka falënderuar për angazhimin e tij të deritashëm.

Zvicra, sipas Presidentes Osmani është një parter strategjik i Kosovës dhe se marrëdhëniet ndërmjet të dy shteteve janë edhe më miqësore, shkaku i numrit të madh të kosovarëve që jetojnë atje.

Duke falënderuar shteti zviceran për mbështetjen e vazhdueshme të Kosovës, Presidentja Osmani e ka njoftuar lidhur me zhvillimet e fundit në veri të vendit pas sulmit terrorist dhe aktit të agresionit nga Serbia kundër Kosovës. Ajo ka nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me shtetet aleate dhe koordinimit të institucioneve të sigurisë, me qëllim parandalimin e përsëritjes së akteve të tilla./Lajmi.net