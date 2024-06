Ambasadori Zemaj takon përfaqësuesen e Ukrainës në NATO: Kosova qëndron bindshëm me Ukrainën

Zemaj ka thënë se kanë biseduar për fuqizimin e lidhjeve mes dy shteteve, duke nënvizuar përkushtimin për bashkëpunim dhe paqe.

“Sot, ishte kënaqësi të takohesha me ambasadoren 🇺🇦 Galibarenko Nataliia në UKRinNATO. Diskutuam për forcimin e lidhjeve ndërmjet Kosovës dhe Ukrainës, duke theksuar përkushtimin tonë të përbashkët për paqen dhe bashkëpunimin. Kosova qëndron bindshëm me Ukrainën!”- ka shkruar ambasadori në “X”.

Today, it was a pleasure to meet with the 🇺🇦 Ambassador Galibarenko Nataliia to @UKRinNATO . We discussed strengthening the ties between 🇽🇰 & 🇺🇦, emphasizing our shared commitment to peace & cooperation. #Kosovo 🇽🇰 stands firmly with 🇺🇦. Slava Ukraini🤝! pic.twitter.com/P95UJUxKcq

