Ambasadori Zemaj njofton për një takim të rëndësishëm më shefin e NATO-s, u diskutua për Kosovën Përfaqësuesi i Kosovës për marrëdhënie me NATO-n, ambasadori Astrit Zemaj, ka bërë të ditur se ka marrur pjesë në takimin e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, me Anëtarët e AFET dhe SEDE tê Parlamentit Evropian, si dhe me Delegacionin për marrëdhënie me Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Zemaj, përmes një postimi në Facebook njoftoi…