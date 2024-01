Ambasadori ukrainas në Serbi: Beogradi po vazhdon të punojë me Moskën Ambasadori i Ukrainës në Beograd, Volodymyr Tolkchak, ka vënë në dukje se Moska po vazhdon të punojë me Beogradin edhe pse ky i fundit synon antarësimin në Bashkimin Evropian. “Serbia nuk e ka përcaktuar qartë pozicionin e saj në raport me Rusinë, ajo vazhdon të bashkëpunojë me Moskën. Ai pozicion duhet të përcaktohet më mirë…