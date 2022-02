Ambasadori turk viziton Devolli Corporation: Tregtia e lirë mes vendeve mundësi për thellim bashkëpunimi

Ambasadori turk, derisa ka përcjellur procesin e përgatitjes dhe paketimit të kafesë Prince, ka folur për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit të Turqisë dhe Kosovës në fushën e afarizmit.



“Na gëzon bashkëpunimi gjithnjë në rritje i Kosovës dhe Turqisë. Kosova ka filluar ta shfrytëzojë marrëveshjen e tregtisë së lirë me Turqinë dhe sot në tregun turk ka gjithnjë e më shumë produkte nga Kosova. Unë dua ta shoh këtë bashkëpunim të rritet çdo ditë”, është shprehur ambasadori Sakar.



Aksionari Devolli e ka falëmnderuar ambasadorin për vizitën, duke i treguar edhe për aktivitetin e njësive të Devolli Corporation në Turqi.



“Turqia është një vend mik i Kosovës dhe ne këtë e kemi ndier edhe në bashkëpunimin që kemi. Ne jemi të lumtur që së shpejti edhe lokali i parë i ‘Prince Coffee House’ do të hapet në Stamboll, për të vazhduar sigurisht edhe me lokale e bashkëpunime të tjera”, ka thënë Devolli.



Ambasadori turk ka uruar që së shpejti të takohen në Turqi me përfaqësuesit e Devolli Corporation, për të thelluar bashkëpunimin.