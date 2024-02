Ambasadori shqiptar flet me Kryetarin e KQZ-së për peticionin në Veri: Kosova të përmbushë detyrimin e saj para ndërkombëtarëve

Ambasadori i Shqipërisë, Petrit Malaj ka njoftur në platformën “X” se ka mbajtur një takim me Kryetarin e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve në Republikën e Kosovës, Kreshnik Radoniqi.

Ai në këtë takim ka folur për procesin e peticionit lidhur me largimin e kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës.

Tutje ambasadori shqiptar tregoi se Kryetari i KQZ-së e ka informuar atë në mënyrë profesionale dhe të paanshme për masat e marra që ky proces të jetë i rregullt e në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.

Njoftimi i plotë:

“Zhvillova një takim informues me Kryetarin e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve në Republikën e Kosovës, zotin Kreshnik Radoniqi. Biseda u përqëndrua në ecurinë e procesit të peticioneve, lidhur me largimin e kryetareve të 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, si një detyrim për tu përmbushur nga Kosova në angazhimin e saj para ndërkombëtarëve. Kryetari më informoi në mënyrë profesionale dhe të paanshme për masat e marra që ky proces të jetë i rregullt e në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Vlerësova punën e bërë dhe e urova Kryetarin për suksese në përmbushjen e misionit të institucionit që ai drejton.” /Lajmi.net/