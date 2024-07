Ambasadori Rohde: Normalizimi mes Kosovës dhe Serbisë duhet të përfundojë me njohje

Ai tha se në këtë proces duhen vendim të guximshme.

“Normalizimi duhet të rezultojë në njohje, nëse të dyja, Kosova dhe Serbia, duan t’i bashkohen BE-së. Shumë shpesh ajo që është etiketuar “hap pas hapi” rezulton të jetë “tit for tat”* që nuk ndihmon asnjërën palë. Vendimet e guximshme janë shumë të nevojshme!”, ka shkruar ai.

Duhet përkujtuar që javën që po lëmë pas në kuadër të dialogut pati disa zhvillimeve.

Si fillim pritej që kryeministri i vendit të takohej me presidentin serb në kuadër të dialogut, por kjo gjë nuk ndodhi.

Në Bruksel në kuadër të dialogut më pas u takuan zv/kryeministri Besnik Bislimi si dhe përfaqësuesi i të ashtuquajturës Zyra për Kosovën në Serbi, Petar Petkoviq./Lajmi.net/

