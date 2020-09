Ambasadori izraelit në OKB: Marrëdhëniet me Kosovën do të ndikojnë në izolimin e palestinezëve refuzues

Gilad Erdan, ambasador i përhershëm i Izraelit në Kombet e Bashkuara, me anë të një video-mesazhi në Twitter, ka thënë se vendosja e raporteve diplomatike me Kosovën, është nja arritje mbresëlënëse, shkruan lajmi.net.

Sipas tij, kjo do të çojë në rrugën që më shumë vende myslimane të zgjedhin paqe me Izraelin, dhe në këtë formë do t’i lënë të izoluar palestinezët refuzues.

“Vendosja e marrëdhënieve me Kosovën është një arritje mbresëlënëse dhe së shpejti do të çojë në më shumë vende myslimane që zgjedhin paqen me Izraelin dhe do të lënë të izoluar palestinezët refuzues”, ka shkruajtur Erdan. /Lajmi.net/