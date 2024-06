Ambasadori italian në Serbi: Formimi i Asociacionit është kusht për pranimin e Kosovës në KiE Ambasadori i Italisë në Serbi, Luka Gori, ka deklaruar se pranimi i Kosovës në Këshillin e Evropës duhet të lidhet me përparimin thelbësor në formimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe. “Gjatë komitetit të fundit të Këshillit të Evropës, kjo çështje nuk u fut as në rend dite. Italia ishte një nga vendet që…