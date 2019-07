Ambasadori i SHBA-së kërkon drejtësi për 14 serbët e vrarë pas luftës në Grackë të Lipjanit

Përmes një shkrimi në rrjetin social Twitter, Kosnett ka thënë se në përvjetorin e 20-të të vrasjes së 14 fermerëve serbë të Kosovës, në fshatin Grackë të Lipjanit, viktimat e të gjitha etnive dhe familjet e tyre meritojnë derjtësi.

Today marks 20 years since the killing of 14 Kosovo-Serb farm workers in Staro Gracko/ Graçka e Vjetër village. Victims of all ethnicities, and their grieving families, deserve justice.

— Ambassador Philip S. Kosnett (@USAmbKosovo) July 23, 2019

Në një fshat 20 kilometra larg Prishtinës, në qershor të vitit 1999, ishin vrarë 14 serbë të Kosovës që kishin dalë në fushë për të korrur grurin, vetëm disa javë pas përfundimit zyrtarë të luftës në Kosovës, e pasi që vendi hyri në kontrollin e Kombeve të Bashkuara dhe të NATO-s.

Policia nga misioni i OKB-së në Kosovë, UNMIK, arrestoi një shqiptar të quajtur Mazllum Bytyqi nga fshati Hallaq i Madh në vitin 2007. Ai u lirua dy muaj më vonë për shkak të mungesës së provave.

Në vitin 2010, prokurorët e OKB-së ia dorëzuan dosjen e çështjes EULEX-it. Në vitin 2017, çështja u mbyll.