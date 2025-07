Ambasadori i ri i Serbisë në SHBA ia dorëzon Trumpit letrat kredenciale dhe e fton për vizitë në Beograd

Në një postim në rrjetet sociale, Shutanovac tha se gjatë takimit me Trumpin është diskutuar për mundësinë e forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, përfshirë bashkëpunimin në fusha si: energjia, inteligjenca artificiale, infrastruktura dhe mbrojtja.

“Në një atmosferë miqësore dhe konstruktive, biseduam për marrëdhëniet mes Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ia kujtova presidentit Trump se asnjë president amerikan nuk e ka vizituar Serbinë që nga viti 1980 – dhe e ftova ta ndryshojë këtë”, shkroi Shutanovac.

At the White House, I presented my letters of credence to President Donald Trump, officially assuming my duties as the Ambassador of the Republic of Serbia to the United States of America.

In a friendly and constructive atmosphere, we spoke about the relationship between Serbia… pic.twitter.com/cSQeWvdt56

— Šutanovac Dragan (@SutanovacDragan) July 28, 2025