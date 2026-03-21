Ambasadori i BE-së zbulon se për 2 muaj Kurti zhvilloi negociata sekrete që çuan në njohjen e dokumenteve të strukturave paralele të Serbisë
Lajme
Aivo Orav, ambasador i Bashkimit Evropian në Kosovë, ka folur lidhur me marrëveshjen e arritur me qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti, për zbatimin e Ligjit për të huajt.
Orav në intervistën e tij, ka thënë se u dakordua që ishte e nevojshme për ‘’disa hapa shtesë që ndoshta duhet të ndërmerren’’, dhe se pajtimi për ta shtyrë ligjin u bë në ‘’mesnatë’’.
‘‘Dua të them, kjo nuk është vetëm një element i kësaj marrëveshjeje. Çështja kryesore ishte që ligji për të huajt është shtyrë tashmë dy herë. Dhe pasi ligji të miratohet dhe në njëfarë mënyre të vlerësohet edhe nga partnerët ndërkombëtarë këtu, atëherë ligjet duhet më në fund të zbatohen. Dhe mendoj se është shumë e rëndësishme që qeveria tani të ecë përpara me zbatimin e plotë të ligjit për të huajt. Ndërkohë, ajo që u dakordua ishte se kishte disa hapa shtesë që ndoshta duhet të ndërmerren. Dhe kur ligji u shty në mesnatë, ose u ra dakord të shtyhej më 15 janar, atëherë ne gjithashtu krijuam një proces për ta trajtuar këtë çështje me ekspertët tanë, nga vendet tona, së bashku me qeverinë, duke u takuar për të parë se si po ecën zbatimi. ‘’, tha ai mes tjerash.
I pyetur se negociatat për këtë janë bërë për dy muaj, që nga 15 janari, Orav e konfirmoi duke shtuar se nuk janë bërë publike.
‘’Po, sigurisht. Dua të them, nëse negociata të tilla zhvillohen, ato nuk bëhen në publik, nuk ka shumë transparencë nëse vërtet dëshiron të arrish një rezultat. Sepse nëse gjërat bëhen publike gjatë negociatave, kjo do të thotë që njëra apo pala tjetër nuk dëshiron të arrijë një rezultat ose dëshiron ta vërë palën tjetër nën presion. Pra, ne po diskutonim, po, me qeverinë. Ne gjithashtu kontaktuam me komunitetin gjerman këtu. Peter Sirens tha se ishte shumë i angazhuar praktikisht gjithashtu. Dhe në fund, ky rezultat erdhi sepse qeveria e kuptoi që kjo është çështja që duhet të zgjidhet’’, ka thënë ai.