Ambasadori i BE-së takohet me shefin e ri të UNMIK-ut
Ambasadori i BE-s në Kosovë, Aivo Orav, është takuar me shefin e ri të misionit të UNMIK-ut, Peter Due.
Nëpërmjet një njoftimi në platformën X, Orav u shpreh se bashkë me z. Due folën për bashkëpunimin në Kosovë dhe nevojën për ndërtimin e besimit ndëretnik.
“Kënaqësi që sot mirëpres përfaqësuesin special të sekretarit të përgjithshëm dhe shefin e ri të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Peter N Due.
Diskutuam për bashkëpunimin në Kosovë dhe mbështetjen për të gjitha komunitetet dhe ndërtimin e besimit ndëretnik”, u shpreh Orav.
Peter N Due mori mandatin e tij në krye të UNMIK-ut para disa ditësh.
Danezi Due, që nga viti 2019, ka shërbyer si drejtor për Azinë dhe Paqësorin në Departamentet e Çështjeve Politike dhe të Ndërtimit të Paqes dhe Operacioneve të Paqes.
Due shërbeu gjithashtu si përfaqësues i sekretarit të përgjithshëm dhe drejtor i Zyrës së Kombeve të Bashkuara në Beograd (2013-2015), dhe ishte zyrtar i Çështjeve Politike në UNMIK-un në Prishtinë.
Përveç detyrave të tij në Kombet e Bashkuara, Due shërbeu në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Danimarkës, në Kopenhagen dhe në Eritrea.