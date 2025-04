Ambasadori i BE-së s’ka përgjigje defintiive nëse Kosovës do t’i hiqen masat së shpejti: Të zgjedhurit e shtetit të shmangin retorikën përçarëse

Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav është deklaruar në lidhje me dialogun, serbët e veriut dhe çështjet e tjera në vendin tonë.

Orav ka deklaruar se Bashkimi Evropian e ka mbështetur vazhdimisht Kosovën dhe karakterin e saj multietnik dhe vazhdon ta bëjë këtë.

“Përvojat e kaluara dhe shembujt e suksesshëm të BE-së na tregojnë një element të domosdoshëm që na udhëzon, që pajtimi të jetë i suksesshëm, ai duhet të jetë lokal pra duhet të vijë nga vetë komunitetet dhe duhet të bazohet në komunikimin e drejtpërdrejtë dhe ndërveprimin kuptimplotë ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve të Kosovës si dhe ndërmjet të gjitha komuniteteve të tjera”,tha ai.

Orav tha se megjithatë nuk duhet neglizhuar roli thelbësor i liderëve të zgjedhur, të cilët duhet të shmangin retorikën përçarëse, të lehtësojnë dialogun në mes komuniteteve dhe të krijojnë politika gjithëpërfshirëse që sigurojnë që të gjithë anëtarët e një komuniteti të ndihen të sigurtë.

Ambasadori Orav po ashtu thekson se kusht thelbësor për rrugën drejt Bashkimit Evropian si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë është normalizimi i marrëdhënieve dhe zbatimi i obligimeve nga dialogu.

“BE po ndërmjetëson dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas dëshiron që Kosova të përparojë në rrugën e saj drejt BE-së. Kusht thelbësor për rrugën në BE është normalizimi i marrëdhënieve edhe zbatimi i zotimeve në dialog. Ekziston një mundësi për të avancuar procesin brenda procesit të zbatimit të marrëveshjeve t arritura nga të dyja palët.

Ekipi i Përfaqësuesit Special në Kosovë dhe Zyra e BE-së po mbështesin procesin e pajtimit në nivelet politike dhe teknike”, shtoi Orav, transmeton lajmi.net.

Ambasadori ka folur edhe në lidhje me hapjen e bizneseve si nga shqiptarët ashtu edhe nga serbët.

“Përderisa e kuptoj që themelimi i bizneseve në pronësi të shqiptarëve të Kosovës në rrugët kryesore të veriut të Mitrovicës ka ngritur tensione në nivelin lokal, nuk e kuptoj pse hapja e bizneseve në pronësi të serbëve në jug të Mitrovicës dhe në qytetet e tjera nuk do të ishte e mundur në të ardhmen. Kosova ka një ekonomi të tregut të lirë dhe BE-ja dëshiron të shohë biznese të ndryshme në mbarë Kosovën. Siç e dini, falë tregut të përbashkët të BE-së, BE-ja u lejon qytetarëve të tregtojnë dhe të bëjnë biznes lirisht, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike. Prandaj, ajo që duhet të jetë e rëndësishme është cilësia e shërbimeve apo mallrave të ofruara dhe plotësimi i nevojave të tregut”.

Ambasadori Orav është pyetur edhe në lidhje me mundësin që masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës të hiqen së shpejti.

“Kam frikë se nuk mund t’i jap një përgjigje përfundimtare kësaj pyetej. Siç e dini ish-përfaqësuesi i Lartë i rekomandoi Këshillit në qershor 2024 heqjen e masave. Më pas në dhjetor 2024 Këshilli në konkluzionet e tij për zgjerimin deklaroi se BE-ja gradualisht do t’i heqë masat paralelisht me hapat e mëtejshëm të Kosovës për të de-përshkallëzuar tensionet në veri. Diskutimet brenda Këshillit vazhdojnë dhe vendimi nëse masat do të hiqen përfundimit i takon 27 vendeve anëtare të BE-së, pasi një vendim i tillë kërkon konsesnsu”,shtoi ai./Lajmi.net/