Ambasadori i BE-së, Orav: Do ta ndihmoj Kosovën të afrohet sa më shumë me BE-në Ambasadori i BE-së në Kosovë, Aivo Orav, ka thënë se do ta ndihmojë Kosovën të afrohet sa më shumë me BE-në. Në një opinion të botuar në ueb-faqen zyrtare të Zyrës së BE-së në Kosovë, ai ka thënë, ndër tjerash, se vullneti i popullit të Kosovës është i qartë, siç është edhe vizioni i BE-së…