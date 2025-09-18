Ambasadori i BE-së në Kosovë, Aivo Orav, viziton PZAP-in dhe shpreh mbështetje për integritetin zgjedhor

Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav, zhvilloi sot një takim me gjyqtarin Zenel Leku, Kryetar i Panelit për Ankesa dhe Parashtresa të Zgjedhjeve (PZAP), ku ritheksoi përkushtimin e BE-së për të mbështetur punën e pavarur dhe transparente të këtij institucioni. Gjatë takimit, Ambasadori Orav theksoi rëndësinë që ka ruajtja e integritetit të procesit…

Lajme

18/09/2025 17:27

Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav, zhvilloi sot një takim me gjyqtarin Zenel Leku, Kryetar i Panelit për Ankesa dhe Parashtresa të Zgjedhjeve (PZAP), ku ritheksoi përkushtimin e BE-së për të mbështetur punën e pavarur dhe transparente të këtij institucioni.

Gjatë takimit, Ambasadori Orav theksoi rëndësinë që ka ruajtja e integritetit të procesit zgjedhor në Kosovë, veçanërisht në kontekstin e sfidave dhe presioneve të mundshme politike. Ai vlerësoi rolin e PZAP-it si një garant i drejtësisë zgjedhore, duke nënvizuar se puna e tij është thelbësore për demokracinë dhe të ardhmen evropiane të Kosovës, transmeton lajmi.net.

“Puna e ndershme dhe transparente e Panelit është jetike për forcimin e besimit të qytetarëve në proceset zgjedhore. Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë institucionet e Kosovës që punojnë me përkushtim për një sistem demokratik të fortë dhe funksional,” deklaroi Ambasadori Orav.

Ky takim vjen në një kohë kur përgatitjet për proceset e ardhshme zgjedhore në vend po intensifikohen, dhe përforcon mesazhin e BE-së për mbështetje të pakushtëzuar për institucionet që kontribuojnë në transparencë, llogaridhënie dhe sundim të ligjit./lajmi.net/

Lajme të fundit

Çka tha Paul Williams në Hagë?

Gjykata Speciale ua vazhdon paraburgimin Veselit, Selimit dhe Krasniqit

Sekuestrohen armë zjarri dhe një veturë në Prizren, dy persona në kërkim

Nexhmedin Spahiu, që u takua me Gjuriqin në...