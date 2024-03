Ambasadori Hovenier u uron qytetarëve të Kosovës Pashkët

Hovenier i uroi të gjithë ata që festojnë në Kosovë e në botë, shkruan lajmi.net.

“Për të gjithë ata që festojnë Pashkët në Kosovë dhe në botë, ju uroj Pashkë sa më të lumtur”, ka thënë ai përmes një postimi në ‘X’. /Lajmi.net/

For all those who celebrate Easter in Kosovo and around the world, wishing a very happy Easter! pic.twitter.com/8MyEs5EYTW

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) March 31, 2024