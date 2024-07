Ambasadori Hovenier dhe Ardian Gjini në konferencë për media Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Republikën e Kosovës, Jeffrey Hovenier do të vizitojë sot Gjakovën, ku së bashku me kryetarin e kësaj komune, Ardian Gjini, do të mbajnë një konferencë për media. Konferenca do të mbahet në njërin nga hotelet e qytetit, duke nis nga ora 12:50.