Ambasadori Hargreaves takohet me kryetarin e Gjykatës Kushtetuese: Shpresoj që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit partitë politike të veprojnë në frymën e Kushtetutës

25/11/2025 19:20

Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka zhvilluar sot një takim me Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, Nexhmi Rexhepi, me të cilin ka diskutuar rreth zhvillimeve të fundit që prekin institucionet shtetërore të Kosovës.

Ai theksoi rëndësinë e stabilitetit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues, transmeton lajmi.net.

Hargreaves u shpreh se pret përgjegjësi të lartë politike pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit.

“Shpresoj që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit partitë politike dhe deputetët të veprojnë në frymën e Kushtetutës, në mënyrë që të rikthehet shpejt qeverisja stabile dhe e fuqizuar,” deklaroi ai, duke nënvizuar nevojën për funksionalitet të plotë institucional dhe bashkëpunim ndërmjet akterëve politikë.

Postimi i plotë: 

Sot u takova me Presidentin e Gjykatës Kushtetuese, Nexhmi Rexhepi. Diskutuam mbi zhvillimet e fundit që po ndikojnë institucionet shtetërore të Kosovës. Shpresova që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit partitë politike dhe deputetët do të veprojnë në frymën e Kushtetutës, në mënyrë që të rikthehet shpejt qeverisja stabile dhe e fuqizuar./lajmi.net/

