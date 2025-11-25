Ambasadori Hargreaves takohet me kryetarin e Gjykatës Kushtetuese: Shpresoj që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit partitë politike të veprojnë në frymën e Kushtetutës
Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka zhvilluar sot një takim me Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, Nexhmi Rexhepi, me të cilin ka diskutuar rreth zhvillimeve të fundit që prekin institucionet shtetërore të Kosovës. Ai theksoi rëndësinë e stabilitetit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues, transmeton lajmi.net. Hargreaves u shpreh se pret përgjegjësi…
Lajme
Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka zhvilluar sot një takim me Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, Nexhmi Rexhepi, me të cilin ka diskutuar rreth zhvillimeve të fundit që prekin institucionet shtetërore të Kosovës.
Ai theksoi rëndësinë e stabilitetit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues, transmeton lajmi.net.
Postimi i plotë: