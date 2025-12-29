Ambasadori gjerman uron Kosovën për “zgjedhjet e qeta dhe demokratike”: Presim me padurim të bashkëpunojmë me insitucionet e reja

Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudoplh ka shkruar pas zgjedhjeve në Kosovë. Ai e ka uruar Kosovën për zgjedhjet e qeta dhe demokratike, shkruan lajmi.net. “Presim me padurim të bashkëpunojmë me institucionet e reja”, ka shkruar Rudolph. /Lajmi.net/  Postimi i plotë: Congratulations 🇽🇰 on calm and democratic elections. We look forward to working with the…

29/12/2025 12:33

Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudoplh ka shkruar pas zgjedhjeve në Kosovë.

Ai e ka uruar Kosovën për zgjedhjet e qeta dhe demokratike, shkruan lajmi.net.

“Presim me padurim të bashkëpunojmë me institucionet e reja”, ka shkruar Rudolph. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë:

Congratulations 🇽🇰 on calm and democratic elections. We look forward to working with the newly formed institutions. 🇩🇪🤝🇽🇰

— Ambassador Rainer Rudolph (@pristina.diplo.de) December 29, 2025 at 12:05 PM

