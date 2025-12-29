Ambasadori gjerman uron Kosovën për “zgjedhjet e qeta dhe demokratike”: Presim me padurim të bashkëpunojmë me insitucionet e reja
Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudoplh ka shkruar pas zgjedhjeve në Kosovë. Ai e ka uruar Kosovën për zgjedhjet e qeta dhe demokratike, shkruan lajmi.net. “Presim me padurim të bashkëpunojmë me institucionet e reja”, ka shkruar Rudolph. /Lajmi.net/ Postimi i plotë: Congratulations 🇽🇰 on calm and democratic elections. We look forward to working with the…
Lajme
Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudoplh ka shkruar pas zgjedhjeve në Kosovë.
Ai e ka uruar Kosovën për zgjedhjet e qeta dhe demokratike, shkruan lajmi.net.
“Presim me padurim të bashkëpunojmë me institucionet e reja”, ka shkruar Rudolph. /Lajmi.net/
Postimi i plotë:
Congratulations 🇽🇰 on calm and democratic elections. We look forward to working with the newly formed institutions. 🇩🇪🤝🇽🇰
— Ambassador Rainer Rudolph (@pristina.diplo.de) December 29, 2025 at 12:05 PM