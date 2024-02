Ambasadori gjerman, qeverisë: Më herët treguat se dini të komunikoni, tregojeni sërish

Ai tha se Szynyog ka deklaruar qartazi se pse është nevoja për një tranzicion më të gjatë për sa i përket informimit rreth rregullores së BQK-së, shkruan lajmi.net.

Përmes kampanjës së Kosovës për liberalizim të vizave, ai tha se Kosova ka treguar se di si të komunikoj në këto aspekte.

Rohde shtoi se kemi nevojë prapë për një komunikim të tillë.

“Kolegu im i BE-së, Tomas, qartazi ka deklaruar pse kemi nevojë për një tranzicion mjaft të gjatë dhe periudhë të informimit për rregulloren e BQK-së. Me kampanjën e tyre katër mujore para liberalizimit të vizave, qeveria ka treguar se din si të komunikoj siç duhet. Kemi nevojë prap për atë!” ka thënë Rohde përmes një postimi në ‘X’. /Lajmi.net/

My EU🇪🇺 colleague Tomas clearly states why we need a sufficiently long transition and information period for the CBK regulation. With its 4-month campaign before #Visalib, the 🇽🇰 government has shown that it knows how to communicate properly. We need that again now! https://t.co/CxaEEUqZcN

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) February 9, 2024