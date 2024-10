Ambasadori gjerman promovon turizmin e Kosovës më mirë se secili zyrtar qeveritar, ja çfarë tregon këtë herë

Rohde vazhdimisht është duke i bërë publicitetin më të mirë të mundshëm maleve të Kosovës.

Ai po viziton majat më të bukura të vendit, duke i promovuar ato më së miri.

Së fundi ai publikoi një video gjatë ecjes në majën e Rakovicës, afër Istogut.

Ai tha se ka rënë në përfundim se Kosova është një vend fantastik për ecje.

E padyshim se këtë të mirë që po i bën ambasadori turizmit në Kosovë, s’ia bën në fakt as edhe një ministër.

Postimi i plotë:

Në ecjen time të tretë, arrita në majën e Rovicës afër Istogut, duke shijuar udhëtimin me mbi 60 kolegë alpinistë. Një ditë e mrekullueshme e kaluar në natyrë me biseda të mrekullueshme dhe momente të përbashkëta! Bukuroshja e Kosovës vazhdon të impresionojë./Lajmi.net/

Wrapping up: Kosovo 🇽🇰 is a fantastic place for hiking! 🥾🌄

On my 3rd hike, I reached Rovica Peak near Istog, enjoying the journey with over 60 fellow hikers. A wonderful day spent in nature with great conversations and shared moments!

Kosovo’s beauty continues to impress. pic.twitter.com/LRksRVVxEr

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) October 21, 2024