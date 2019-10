Ambasadori gjerman përshëndet deklaratën e Veselit për ‘ngrirjen e emërimeve të noterëve të rinj’

Veseli ka deklaruar se nga dita e dorëheqjes, qeveria duhet të luajë rolin kushtetues të mos marrë vendime.

Këto deklarata të Veselit i ka mirëpritur ambasadori gjerman në Kosovë, Christian Heldt.

Heldt përmes një postimi në Twitter ka thënë se e mirëpret sqarimin e djeshëm të kryetarit të PDK-së, Kadri Veseli, duke mos nxituar në nominimet e noterëve të rinj.

“Mirëpres sqarimin e djeshëm në televizion të kryetarit të PDK-së, Kadri Veseli, duke mos nxituar në nominimet e noterëve të rinj. Nuk është personale, por politike, dhe ka të bëjë me shqetësimet e ngritura në nivel profesional të noterëve të cilët dëshirojnë që Kosova t’i bashkohet kësaj familje ndërkombëtare”, ka shkruar Heldt. /Lajmi.net/

EU puts out statement cautioning rushed appointment of notaries today, followed by statement of #Kosovo Minister of Justice saying he will go ahead anyway. I strongly recommend taking voiced concerns seriously: People here are not served if notary acts aren’t recognized abroad.

— Ambassador Christian Heldt (@GermanAmbKOS) October 14, 2019