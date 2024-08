Ambasadori gjerman për mbylljen e Postës së Serbisë: Hapat e tillë rrezikojnë anëtarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian

Nga Policia e Kosovës u bë e ditur se në aksionin e realizuar dje në Mitrovicë të Veriut dhe Leposaviq janë mbyllur nga tri objekte, në Zveçan dy objekte kurse një tjetër në Zubin Potok.

Në lidhje me këtë ka reaguar edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde.

Rohde tha se hapat e njëanshëm bien ndesh me marrëveshjet e arritura në dialog.

“Hapat e njëanshëm dhe të pakoordinuar jo vetëm që bien ndesh me marrëveshjet e dialogut, por edhe më keq, rrezikojnë që aplikimi i Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian, të mbetet i mbërthyer në kuti (inbox)”, thotë mes tjerash ambasadori Rohde.

Në kundërshtim me aksionin e mbylljes së këtyre degëve të Postës së Serbisë janë deklaruar edhe nga Bashkimi Evropian si dhe nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Sipas këtyre të fundit, Qeveria e Kosovës po ndërmerr hapa të njëanshëm deh se këto çështje duhet diskutuar në kuadër të dialogut Kosovë-Prishtinë./Lajmi.net/

Unilateral and uncoordinated steps not only contradict the dialogue agreements but -even worse- risk 🇽🇰’s EU membership application remaining stuck in the inbox.

The 🇪🇺 thrives on taking all members and their communities along, and we need the same approach at the national level. https://t.co/CfR8hyvVRG

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) August 6, 2024