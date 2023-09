Ambasadori gjerman në Kosovë: Duhet urgjentisht të vazhdohet dialogu e të zbatohet marrëveshja e Ohrit

Lidhur me këtë takim ka ardhur edhe reagimi nga ana e Ambasadorit të Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde.

Ai ka thënë se duhet urgjentisht të vazhdohet dialogu e të zbatohet marrëveshja e Ohrit.

Postimi i Ambasadorit Gjerman:

Sulmi i tmerrshëm kriminal dhe terrorist i së dielës kundër oficerëve të zbatimit të ligjit në Kosovë nënvizon nevojën urgjente për të vazhduar bisedimet e dialogut dhe zbatimin e marrëveshjes së Ohrit tani./Lajmi.net/

