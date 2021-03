Ambasadori gjerman në Beograd: Sa më shpejtë të zgjidhen problemet Kosovë-Serbi

Megjithatë, ai ka thënë se sa më shpejt të gjendet një zgjidhje do të jetë më mirë.

Ai ka theksuar se është në interesin e të gjithëve, veçanërisht të qytetarëve të Serbisë, të gjejnë zgjidhje të qëndrueshme për të gjitha çështjet e hapura brenda dialogut.

“Normalizimi në parim do të thotë gjithashtu që njerëzit në Serbi dhe Kosovë do të vizitojnë njëri-tjetrin dhe do të bëjnë biznes me njëri-tjetrin, pa pengesa të panevojshme burokratike. Sa më shpejt të zgjidhen të gjitha problemet ekzistuese në lidhje me normalizimin, aq më mirë për Serbinë dhe të gjithë rajonin. Kjo do të bëj që Serbia dhe Kosova t’i ketë ardhur shumë më afër qëllimit të anëtarësimit në BE, “, theksoi ai.

Ambasadori gjerman deklaroi po ashtu se formimi i institucioneve në Prishtinë është thelbësor për vazhdimin e dialogut.

“Është mirë që Lajcak vizitoi Prishtinën dhe Beogradin. Ishte e rëndësishme të vazhdohet komunikimi, kur bëhet fjalë për tema të një rëndësie të tillë si normalizimi i marrëdhënieve. Unë jam i bindur që dialogu mbi normalizimin do të rinovohet së shpejti. Por së pari duhet të presim për formimin e qeverisë në Prishtinë “, potencoi Schieb.

Ai shton se qëllimi i përbashkët i BE-së dhe SHBA-ve është normalizimi i plotë i marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës.

“Ne jemi dakord me partnerët tanë amerikanë, qëllimi ynë i përbashkët është normalizimi i plotë midis Serbisë dhe Kosovës. Shtetet e Bashkuara mbështesin procesin e normalizimit nën kujdesin e Bashkimit Evropian”, ka thënë tutje ai.